В понедельник, 11 февраля, в Беларуси в одной из школ города Столбцы ученик напал с ножом на троих школьников и учительницу. Преступник задержан, сообщает "Белта".

Подростка задержали сотрудники уголовного розыска и ОМОНа в 10.10 на улице Свердлова в Столбцах у жилого дома.

Сейчас учеников школы передают в руки родителей.

"УСК по Минской области возбуждено уголовное дело по факту убийства двух лиц", - проинформировали в СК.

Напомним, в СШ №2 один из старшеклассников ранил ножом учителя и еще одного ученика. От полученных ранений они скончались. Еще два пострадавших мальчика уже прооперированы. Сейчас они находятся в Столбцовской центральной районной больнице. Врачи сделали все возможное для стабилизации их состояния.