Резня в школе Беларуси: подростка задержали [ Редактировать ]
В понедельник, 11 февраля, в Беларуси в одной из школ города Столбцы ученик напал с ножом на троих школьников и учительницу. Преступник задержан, сообщает "Белта".
Подростка задержали сотрудники уголовного розыска и ОМОНа в 10.10 на улице Свердлова в Столбцах у жилого дома.
Сейчас учеников школы передают в руки родителей.
"УСК по Минской области возбуждено уголовное дело по факту убийства двух лиц", - проинформировали в СК.
Напомним, в СШ №2 один из старшеклассников ранил ножом учителя и еще одного ученика. От полученных ранений они скончались. Еще два пострадавших мальчика уже прооперированы. Сейчас они находятся в Столбцовской центральной районной больнице. Врачи сделали все возможное для стабилизации их состояния.
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