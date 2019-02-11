В Саудовской Аравии, в священном для мусульман городе Медина, произошло страшное преступление. Водитель такси "выволок" из своей машины шестилетнего сына пассажирки и обезглавил его на глазах у матери, пишет Daily Mail.

По предварительным данным, убийство было совершенно на почве религиозной ненависти. Таксист предварительно спросил у направлявшейся в Мечеть пророка Мухаммеда женщины, является ли она шииткой, и получил утвердительный ответ.

После этого водитель остановил автомобиль, вытащил из него, несмотря на крики пассажирки, маленького Закарию Аль-Джабера, разбил стеклянную бутылку и ее осколком перерезал мальчику горло, практически отделив голову от тела. А также в ярости нанес ребенку еще несколько ранений. При этом, мать малыша и оказавшийся поблизости офицер полиции пытались помешать фанатику, но безуспешно. Женщина потеряла сознание от шока.

По предварительным данным, нападавший, которого арестовали на месте, страдал душевным расстройством.

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