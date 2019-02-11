В возрасте 85 лет умер экс-руководитель The Walt Disney Company Рон Миллер. Бизнесмен умер в Калифорнии (США), сообщает "Бизнес.медиа".

"Все в Walt Disney глубоко опечалены кончиной Рона Миллера. Его жизнь и наследие неразрывно связаны с нашей компанией и семьей Диснея, потому что он был важной частью обоих и как наш генеральный директор, и как зять Уолта", - заявил нынешний президент и гендиректор The Walt Disney Company Боб Айгер.

Рон Миллер занимал должность президента The Walt Disney Company, а затем и генерального директора с 1978 по 1984 год.

"Мало кто мог сравниться с Роном в понимании истории нашей компании, мало кто испытывал к ней более глубокую признательность и уважение. Он щедро делился своим опытом со всеми, кто хотел узнать больше", - добавил Боб Айгер.

Ранее мы писали о том, что в жутком ДТП в Италии погиб украинский бизнесмен.