Для Вооруженных Сил Украины модернизировали более сотни танков Т-64 образца 2017 года. Об этом в понедельник, 11 февраля, сообщил президент Петр Порошенко в Facebook.

В частности, указано, что ГП Харьковский бронетанковый завод провел модернизацию более сотни Т-64 образца 2017 года. По словам главы государства, этих машин достаточно для перевооружения целой танковой бригады.

"Лучшие боевые возможности, современные тепловизоры, защищенная цифровая связь, средства спутниковой навигации и новая динамическая защита - все это получили наши танкисты благодаря специалистам украинской оборонки", - написал президент в соцсети, опубликовав видео с танками.

Порошенко также добавил, что цель украинской оборонной отрасли - "переориентироваться на производство нового вооружения и переход на стандарты НАТО".

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