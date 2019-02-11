В Украине временно запретили восемь разных лекарственных препаратов глазных капель. Все они словацкого производства. Соответствующее распоряжение выдала Государственная служба по лекарственным средствам и контролю за наркотиками, сообщает пресс-служба ведомства.

"Временно запрещаю реализацию и применение указанных ниже серий лекарственных средств производства ООО "Унимед Фарма", Словацкая Республика, до отдельного решения (Гослекслужбы - ред.)", - говорится в документе.

В частности, регулятор запретил в Украине реализацию и применение "Униклофена", "Беталмика 0,5%", "Калия Йодида", "Унифлокса", "Бенокси", "Бримонала", "Унилата" и "Фенефрина".

Теперь субъектам хозяйствования, которые осуществляют реализацию, хранение и применение лекарственных средств, безотлагательно после получения данного распоряжения следует проверить наличие указанных препаратов, а при их обнаружении - изъять из обращения путем помещения в карантин.

Ранее мы писали о том, что в Украине запретили популярное лекарство от кашля.