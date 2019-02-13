Про це держсекретар Майк Помпео попередив Сергія Лаврова

А Сполучені Штати готують додаткові санкції щодо Росії через отруєння Скрипалів у Солсбері. Про це держсекретар Майк Помпео попередив Сергія Лаврова в телефонній розмові.

Москва у відповідь назвала історію зі Скрипалями "каламутною", а нові обмеження - "невиправданим кроком", що посилить напруження між США та Росією.

Крім того, Лавров порадив Америці не втручатися в ситуацію у Венесуелі, де, нагадаю, триває процес зміни влади.