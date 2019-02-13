Отруєння Скрипалів: США готують нові санкції проти Росії [ Редактировать ]
А Сполучені Штати готують додаткові санкції щодо Росії через отруєння Скрипалів у Солсбері. Про це держсекретар Майк Помпео попередив Сергія Лаврова в телефонній розмові.
Москва у відповідь назвала історію зі Скрипалями "каламутною", а нові обмеження - "невиправданим кроком", що посилить напруження між США та Росією.
Крім того, Лавров порадив Америці не втручатися в ситуацію у Венесуелі, де, нагадаю, триває процес зміни влади.
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