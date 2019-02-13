Тина Кароль восхитила поклонников фото без макияжа [ Редактировать ]
Популярная украинская певица Тина Кароль всегда появляется на официальных мероприятиях или в кадре в традиционном образе, который состоит из роскошных локонов и фирменной красной помады.
Однако в реальной повседневной жизни артистку не легко узнать без макияжа и в обычной одежде, соответствующие снимки опубликованы на фан-странице Тины Кароль в Instagram.
Фотографии сделаны во время рабочего процесса на звукозаписывающей студии во время рабочего процеса.
Звезда одета в белый свитшот из ее коллекции TNKRL, обтягивающие джинсы в тон и кроссовки.
На лице Кароль совсем нет макияжа, и звезда выглядит значительно моложе, чем на сцене.
Пользователи сети восторженно комментируют: “Вы очень красивая без макияжа”, “Вау”, “Наша бусинка”, “Шикарна”.
Напомним,
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