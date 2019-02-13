Популярная украинская певица Тина Кароль всегда появляется на официальных мероприятиях или в кадре в традиционном образе, который состоит из роскошных локонов и фирменной красной помады.

Однако в реальной повседневной жизни артистку не легко узнать без макияжа и в обычной одежде, соответствующие снимки опубликованы на фан-странице Тины Кароль в Instagram.

Фотографии сделаны во время рабочего процесса на звукозаписывающей студии во время рабочего процеса.

Звезда одета в белый свитшот из ее коллекции TNKRL, обтягивающие джинсы в тон и кроссовки.

На лице Кароль совсем нет макияжа, и звезда выглядит значительно моложе, чем на сцене.

Пользователи сети восторженно комментируют: “Вы очень красивая без макияжа”, “Вау”, “Наша бусинка”, “Шикарна”.

Напомним,