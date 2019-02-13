В Британии создали сайт знакомств для коров [ Редактировать ]
Британский сельскохозяйственный стартап Hectare Agritech создал приложение Tudder, которое позволяет фермерам подобрать крупному рогатому скоту пару для спаривания, пишет Bloomberg.
Tudder работает по принципу Tinder - пользователь может увидеть биографию коровы или быка и смахнуть профиль в ту или иную сторону. В биографии указаны возраст животного, местонахождение, информация о здоровье и имя его владельца.
Сейчас в приложении доступны профили крупного рогатого скота с 42 тыс. ферм в Великобритании.
В компании отмечают, что сейчас фермерам при поиске пар для спаривания приходится ездить на скотоводческие рынки, приложение позволит автоматизировать этот процесс.
Tudder работает только на территории Великобритании. Планирует ли компания охватить в будущем другие страны, неизвестно.
Напомним, во Франции запретили собакам лаять.
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