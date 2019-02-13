Уже совсем скоро День святого Валентина - самый романтичный праздник в году! И если вы до сих пор не решили, где его проведете или не придумали, куда пойти на свидание 14 февраля, выбирайте ивент из нашей подборки и точно не прогадаете! Мы собрали самые интересные мероприятия, которые пройдут в День всех влюбленных в Киеве. И вам осталось только выбрать на свой вкус и купить билетики! Хотя есть ивенты, на которые можно и вовсе попасть бесплатно.

Years&Years

В День святого Валентина в Киеве выступит легендарное британское поп-трио Years&Years. Что мы услышим на праздничном концерте? Старые хиты и новые треки из альбома "Palo Santo", который вышел в июле 2018-го! Эта пластинка создавалась три года, так что если до сих пор у тебя каким-то чудным образом не дошли руки ее послушать, советуем сделать это прямо сейчас. А потом сразу пойти и купить билет, а лучше два - для себя и своей второй половинки.

Где: Stereo Рlaza

Когда: 14 февраля

Цена: от 650 грн

Праздник влюбленных

День влюбленных - это как испытание для каждой пары. Нужно доказать свою любовь и, самое главное, сделать так, чтобы событие запомнилось на весь год, до следующего Дня святого Валентина. Не придумали, как это сделать? Есть подсказка: приходите на Праздник влюбленных. Здесь для вас приготовили кучу развлечений, которые сделают вашу любовь еще сильнее! А еще вас ждет концерт, прямо созданный для признания в любви. Перед гостями выступит чувственная инди-группа KADNAY, экс-участник группы "АГОНЬ" Никита Горюк, он же ZVEROBOY, а напоследок - дуэт-супруги DUDA и Vera Kekelia. Будет весело!

Где: ТРЦ DREAM TOWN 2

Когда: 14 февраля с 13:00 до 19:00

Вход: бесплатно

День всех влюбленных в арт-пространстве Samskara

В восточной философии есть понятие духовной любви, на которой держится весь мир. Именно к ней стремимся мы постоянно, потому что человек, который любит мир, живет в гармонии с ним. И это именно та любовь, вибрации которой ты сможешь почувствовать в этот день в пространстве Samskara! Здесь пройдут интересные лекции по ведической нумерологии, танцевальные мастер-классы, фотосессии в крутых фотозоне, быстрые свидания, консультации астрологов и хиромантов, выступления диджеев и многое другое!

Где: Дом одежды

Когда: 14 февраля

Вход: от 100 грн

Шедевры современной хореографии в Киеве

Впервые в Украине! 13 и 14 февраля сразу три известные черно-белые балеты гения современности Иржи Килиана. Именно одноактные балеты ä (Шесть танцев), (Маленькая смерть), (Грешные ангелы), которые принесли Килиану мировое признание. Балеты Килиана - это вихрь эмоций: смех от несравненного хореографического юмора и мурашки по коже от чувственности и удивительной пластики.

Дополнит звездную подборку балет (Маленькая церемония) молодого и уже известного хореографа Меди Валерськи. Совершенная техника труппы Тбилисского государственного театра оперы и балета под руководством легендарной Нины Ананиашвили и невероятная хореография сделают ваш праздничный вечер незабываемым.

Где: Октябрьский дворец

Когда: 14 февраля

Вход: от 250 грн

Фестиваль гигантских китайских фонарей

Приходите со своей половинкой праздновать День святого Валентина на Певческое поле, и станете свидетелями уникального фестиваля гигантских китайских Фонарей. Вы точно запомните этот день навсегда. В рамках фестиваля можно сделать нестандартное признание в любви! А самые смелые смогут даже на месте мгновенно зарегистрировать свой брак, но для этого нужно заранее подать заявку на официальной странице фестиваля в Facebook.

Где: Певчее поле

Когда: с 14 февраля с 17:00 до 24:00

Вход: 120 - 200 грн

Премьера "Парк аттракционов"

14 февраля в кино стартует новая романтическая история "Парк аттракционов" ко Дню святого Валентина. Это история современных Ромео и Джульетты. По сюжету, две семьи владеют крупнейшими парками аттракционов, которые расположены друг напротив друга: один предлагает дешевое пиво, стриптизерш и незамысловатые аттракционы, а второй - элитные развлечения для богатых гостей.

Они неистово соревнуются за посетителей, готовы удивлять их любой ценой: в ход идут фокусы, магия, трюки, а также воровство, мошенничество, шпионаж и предательство. Постепенно соперничество превращается в настоящую вражду! Семейства, управляющие парками развлечений, готовы уничтожить друг друга, когда их молодые наследники неожиданно влюбляются. Как будут развиваться их отношения и смогут ли они быть вместе?

Где: во всех кинотеатрах Украины

Когда: с 14 февраля

Вход: от 60 грн

VACUUM

Вселенная эмоций, бесконечность любви и космическая чувственность - 14 февраля шведская синти-поп группа VACUUM сыграет концерт ко Дню влюбленных. VACUUM ворвались на межконтинентальную музыкальную арену как эпатажное синти-поп трио, состоящее из ангелоподобного Маттиаса Линдблума, экстравагантного Александра Барда и кибер-женщины Марины Шипченко. В репертуаре группы завораживающие лирические песни, а их дебютный сингл "I Breathe" по сей день среди суперхитов мирового масштаба!

Где: Caribbean Club Concert Hall

Когда: 14 февраля

Вход: от 490 грн

Анимационные короткометражки

Еще один вариант, как провести День всех влюбленных - сходить на показ анимационных короткометражек в кинотеатр "Жовтень". Вы увидите 15 интересных картин, среди которых "Советы для привидений" Ли Дубака, "Енот и свет" Ханны Ким, "Плохая девочка" Леса Валсерса и еще 12 других. Суммарный хронометраж всего киносеанса - около 1,5 часов! И хотя кажется, что мало, впечатлений хватит на неделю вперед.

Где: кинотеатр "Жовтень"

Когда: 14 февраля

Вход: 70 грн

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