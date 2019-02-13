Руководитель социологических программ Центра социальных исследований "София" Александр Левцун в ходе пресс-конференцию в пресс-центре "Українські новини" заявил, что залогом первого места артиста, руководителя студии "Квартал 95" Владимира Зеленского на выборах президента в марте является недоверие людей к власти.

"Зеленского охотно поддерживают на востоке и на западе, однако это не значит, что он оказался в роли общенационального лидера, который консолидирует нацию и отстаивает общие ценности. Скорее речь идет о протестной активной так называемых "проти всіх" - деполитизированных избирателей, которые идеологически нейтральны, которые проживают во всех регионах", - говорит он.

Левцун отмечает, что залог первого места в электоральном рейтинге Зеленского заключается в недоверии людей к политической элите и ее непринятии, что породило запрос на новые лица.

"Фактически у Зеленского нет собственного электората, который бы поддерживал ту или иную концепцию или стратегию развития. Зеленского и его сторонников не связывают идеи и смысл. В этом для самого Зеленского таится большая опасность", - обращает внимание эксперт.

Сторонники Зеленского, которых не связывают с кандидатом идеологические соображения, и молодежь могут продемонстрировать низкую явку и количество голосов отданных за артиста будет ниже, нежели на данный момент фиксируют социологи.