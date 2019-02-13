Субсидии в Украине: за что будут лишать выплат [ Редактировать ]
Органы соцзащиты будут отказывать в назначении субсидий на следующий год людям, которые будут иметь задолженность за отопительный сезон более 340 гривен и сроком более чем один месяц.
Об этом стало известно во время совещания в Министерстве регионального развития, строительства и ЖКХ по монетизации субсидий, сообщает Укринформ.
Директор Департамента государственной социальной помощи Минсоцполитики Виталий Музыченко отметил, что если сумма просроченной задолженности составит более 20 не облагаемых налогом минимумов, сейчас это 340 гривен, и срок просрочки будет более одного месяца, то жилищная субсидия не будет назначаться.
Напомним, украинцы смогут получать новую соцвыплату.
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