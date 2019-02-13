Полякова уличила Лободу в плагиате [ Редактировать ]
Популярная певица Светлана Лобода 12 февраля представила клип на свой новый хит "Инстадрамы". Новая видео-работа певицы показывает драматическую историю любви с трагичным финалом.
Новый клип Лободы вызвал вопросы у Оли Поляковой, которая заметила подозрительное сходство образа Светланы в "Инстадрамах" с образом Суперблондинки в недавнем клипе "Королева ночи".
#королеваночи? Совпадение? 😂😂😂😂🤣🤣🤣🤣
Публикация от Оля Полякова (@polyakovamusic)
Ранее сообщалось о том, что Оля Полякова заинтриговала сеть новым видео.
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