Популярная певица Светлана Лобода 12 февраля представила клип на свой новый хит "Инстадрамы". Новая видео-работа певицы показывает драматическую историю любви с трагичным финалом.

Новый клип Лободы вызвал вопросы у Оли Поляковой, которая заметила подозрительное сходство образа Светланы в "Инстадрамах" с образом Суперблондинки в недавнем клипе "Королева ночи".

Ранее сообщалось о том, что Оля Полякова заинтриговала сеть новым видео.