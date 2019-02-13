На два фронти

На два фронти. Пекін веде перемовини з опозицією Венесуели. І це попри офіційно проголошену підтримку Ніколаса Мадуро.

За даними видання Wall Street Journal, китайські дипломати вже кілька тижнів обговорюють з опонентами чинної влади нафтові контракти між двома країнами.

Йдеться, зокрема, про гарантії погашення Каракасом боргу перед Пекіном - за рахунок постачання палива та збереження китайських інвестицій - на випадок, якщо Мадуро остаточно усунуть від керування Венесуелою.