Китай з Венесуелою обговорюють нафтові контракти між двома країнами [ Редактировать ]
На два фронти. Пекін веде перемовини з опозицією Венесуели. І це попри офіційно проголошену підтримку Ніколаса Мадуро.
За даними видання Wall Street Journal, китайські дипломати вже кілька тижнів обговорюють з опонентами чинної влади нафтові контракти між двома країнами.
Йдеться, зокрема, про гарантії погашення Каракасом боргу перед Пекіном - за рахунок постачання палива та збереження китайських інвестицій - на випадок, якщо Мадуро остаточно усунуть від керування Венесуелою.
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