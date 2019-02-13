Німеччина незабаром оголосить про будівництво терміналів для прийому танкерів з американським скрапленим газом. Про це заявив міністр економіки Німеччини на конференції в Берліні. Скільки купуватимуть? І до чого тут "Північний Потік-2"? Тетяна Логунова розкаже.

Німеччина готова купувати американський скраплений газ і буде підтримувати будівництво терміналів для його прийому. Про це представники уряду заявили на німецько-американській енергетичній конференції в Берліні.

"Наразі ми вивчаємо три проекти будівництва терміналів для прийому танкерів зі скрапленим газом. Потім вирішимо, які субвенції зможуть отримати ці проекти. Я налаштований оптимістично і гадаю, що найближчим часом ми зможемо звести щонайменше два термінали", - заявив Петер Альтмаєр, міністр економіки Німеччини.

Американці обома руками "за".

"Сполучені Штати підтримують пронімецьку і проєвропейську енергетичну політику. Енергетична безпека потребує енергетичної диверсифікації. Різноманіття пропозицій і країн, які роблять ці пропозиції", - заявив Ден Брулетт, заступник міністра енергетики США.

А це часом не таємна угода? - прямо запитали журналісти. Мовляв, німці купують скраплений газ, а американці - не запроваджують санкції проти компаній, які будують газогін "Північний потік-2".

"Немає ніякої угоди. Німеччина, незважаючи на всі інші питання, зацікавлена у диверсифікації свого газопостачання", - відповів Петер Альтмаєр, міністр економіки Німеччини.

Щодо "Північного потоку-2" теж є новини. Із Брюсселя. Представники Європаламенту, Єврокомісії та Ради ЄС погодили проект поправок до газової директиви. І попередньо схвалили компромісний варіант, запропонований кілька днів тому Німеччиною та Францією.

Поправки до газової директиви тепер мають офіційно затвердити Європарламент і Рада ЄС. Вони стосуються поширення норм європейського енергетичного законодавства на газогони з третіх держав. І, по суті, дають змогу країні, де труба приєднується до газотранспортної мережі ЄС, самій вирішувати, чи застосовувати до газопроводу правила "Третього енергопакета ЄС". Тобто у випадку з "Північним потоком-2" - останнє слово матиме Німеччина.