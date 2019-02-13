Вице-премьер-министр - министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко сообщил, что среди получателей субсидий 79% - пенсионеры.

Об этом стало известно во время совещания по введению монетизации субсидий в среду, 13 февраля, сообщает Укринформ.

"79% среди субсидиантов - пенсионеры. Это люди, которым нужно дополнительно помочь, объяснить, разъяснить", - отметил Зубко.

Также он порекомендовал смотреть в показатели и суммы в счетах за жилищно-коммунальные услуги.

Ранее сообщалось, за что украинцев будут лишать субсидий.