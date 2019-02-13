Субсидии в Украине: кто получает больше всех [ Редактировать ]
Вице-премьер-министр - министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко сообщил, что среди получателей субсидий 79% - пенсионеры.
Об этом стало известно во время совещания по введению монетизации субсидий в среду, 13 февраля, сообщает Укринформ.
"79% среди субсидиантов - пенсионеры. Это люди, которым нужно дополнительно помочь, объяснить, разъяснить", - отметил Зубко.
Также он порекомендовал смотреть в показатели и суммы в счетах за жилищно-коммунальные услуги.
Ранее сообщалось, за что украинцев будут лишать субсидий.
по теме
Монетизація субсидій: чи можуть борги по комуналці збільшитися?
Однак досі без відповідей кілька важливих питань. По-перше, про заборгованість по сплаті за комунальні послуги. Сума боргу постійно зростає - вже наближається до 60 мільярдів гривень. І після того, як люди почнуть отримувати гроші на руки, може зрости ще більше
Под Киевом пенсию дедушки обменяли на сувенирные доллары
Мошенники заметили его в продуктовом магазине
Субсидии в Украине: сколько людей получат деньги наличными
Министр подчеркнул, что субсидии получат те, "кто не обманывает государство"
Субсидии в Украине: у кого заберут выплаты
Во вторник, 6 февраля, на заседании правительства Кабмин изменил срок неуплаты за коммуналку, после которого у украинцев заберут субсидию
Отстранение Супрун: Кабмин принял важное решение
В среду, 13 февраля, Кабинет министров Украины принял распоряжение, которое позволяет Ульяне Супрун выполнять обязанности министра