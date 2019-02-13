Уряд Франції виділив 38 млн євро компенсації [ Редактировать ]
Французький уряд перейнявся недоотриманими заробітками працівників через протести "жовтих жилетів". І виділяє 38 мільйонів євро компенсації. За підрахунками влади - постраждали 72 тисячі людей у п'яти тисячах компаній.
Мерії міст, якими прокотилися акції непокори, оцінили шкоду у 30 мільйонів. Тим часом у країні масово судять учасників протестного руху. Наразі вироки отримали близько 1800 мітингарів. Ще близько півтори тисячі - в очікуванні.
"Ми стурбовані економікою наших міст, зокрема - їхніх центрів, які порожніють щосуботи. Чи вдаються протестувальники до насильства, а здебільшого так і буває, чи ні - люди не йдуть відпочивати до центру міста, вони знайшли собі інші заняття, тож доходи різко впали. З боку держави відповідь повинна бути більш відчутною", - говорить Жан-Люк Муденк, мер Тулузи.
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