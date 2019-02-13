Скільки коштуватиме туристична мандрівка на Марс? Та як Світ готується відзначати День Святого Валентина? Про це та інше - в нашому огляді.

Македонія офіційно змінила назву. Тепер країна називається Північною Македонією. Це передбачає її договір із Грецією. Суперечка Афін та Скоп'є щодо назви "Македонія" тривала понад чверть століття. У Греції є однойменний регіон, і влада переймалася, чи не висуне країна-сусідка на нього територіальні претензії. Тому Афіни довго блокували спроби Скоп'є потрапити до НАТО та Євросоюзу. Та після підписання договору щодо зміни назви, грецький парламент ратифікував протокол про вступ Північної Македоніїї до Альянсу.

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Півмільйона доларів за квиток на Марс. Вартість поїздки на червону планету оголосив у Twitter Ілон Маск. Згодом, прогнозує голова компанії SpaceX - космічні мандрівки здешевшають до 100 тисяч доларів. Зворотний квиток буде безкоштовним. Перший туристичний політ на Марс планують вже 2022 року.

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Тим часом NASA припиняє спроби зв'язатися з космічним довгожителем - марсоходом Opportunity. Найуспішніший в історії космічних досліджень пристрій вірою і правдою прослужив земним ученим цілих 15 років і проїхав по Червоній планеті понад 45 км. Попри те, що за планами мав провести там не більше 90 днів і пройти трохи більше кілометра. Саме Opportunity виявив на Марсі воду, сфотографував кратери та сліди від удару метеориту, а ще вивчав пилові бурі, від яких і загинув улітку 2018. Продовжить почесну місію марсіанського першопрохідця інший пристрій К'юріосіті - на відміну від старшого брата, він живиться не від сонячного світла, а від атомного генератора, тож може працювати за будь-якої погоди.

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Лазерне "Північне сяйво" освітило нічне небо над Копенгагеном. Так називається 24-денний фестиваль світла, що відкрився у данській столиці. 40 дизайнерів з усього світу створили свої інсталяції у визначних місцях, щоби спонукати людей вийти на вулиці попри холод і темряву. Охочі також можуть помилуватися мерехтливою ілюмінацією з води - під час екскурсій на човнах. Такі прогулянки вже відвідали 130 тисяч людей.

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На лижах і з парашутом - так шотландські гори ще ніхто не підкорював. Рекордом відзначився британський бейсджампер Тим Гоуел. За тиждень він здійснив серію неймовірних стрибків з найнебезпечніших скель. Протягом шести років екстремал підкорює найвідоміші піки світу, серед яких Монблан та скелі американського гранд-каньйону. У найближчих планах - стати першим бейсджампером, що стрибнув із гострих альпійських схилів.

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Найкращого з найкращих собаку обрали у Нью-Йорку. Там закінчилася найвідоміша в світі кінологічна виставка. Цьогоріч королем краси серед хвостатих учасників став семирічний жорсткошерстний фокстер'єр на ім'я Кінг. Йому вдалося обійти майже три тисячі інших претендентів з 50 американських штатів та 14 країн. Цікаво, що титул красунчик виборює вже втретє. Кінг - 15 фокстер'єр, що удостоївся найпочеснішої нагороди за 143-річну історію виставки.

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Світ готується відзначати День святого Валентина. Філіппінські дизайнери пропонують закоханим привітати обранців унікальними оригамі-букетами. Мовляв, на відміну від справжніх квітів, паперові троянди, лілеї та соняшники ніколи не зів'януть і нагадуватимуть про особливу мить багато років. До всього, така покупка не вдарить по кишені - оригінальний паперовий букет коштує утричі менше за живий аналог.

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Пелюстки троянд на ліжку, шампанське у кризі і Ейфелева вежа - за вікном. У розкішному паризькому готелі добре знають, що потрібно закоханим, аби незабутньо відзначити найромантичніший день року. Хоча менеджери закладу і погоджуються - усі ці атрибути свята - заїжджене кліше, та така традиційність має і своїх шанувальників. Затишні кубельця на 14 лютого у їхньому готелі бронюють мало не за рік наперед.