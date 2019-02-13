Бельгія зупинилася. В країні не працює майже нічого. Школи, магазини, лікарні зачинені. Транспорт стоїть. Навіть небо закрили. Про найбільший за останні 4 роки страйк розкаже Олена Абрамович.

Із п'яти маршрутів, які пролягають повз ось цю автобусну зупинку поряд із залізничним вокзалом під Європарламентом, сьогодні працюють лише два. І ті - з величезними затримками.

Автобусів і трамваїв сьогодні на дорогах відсотків 30. Половину міжміських потягів скасували. Авіапростір узагалі закрили.

Жодних вильотів чи прильотів, за винятком урядових літаків, бо сьогодні в Брюсселі збираються міністри закордонних справ НАТО. А пересічним пасажирам довелося терміново коригувати плани - скасували майже півтисячі рейсів.

"Я дізнався про страйк із новин сьогодні вранці, проте вирішив спробувати в будь-якому разі, але всі вильоти скасовані", - говорить Вінсент Дезрому житель Франції.

"Приїхав до аеропорту, а він узагалі не працює. Тож застряг тут. Треба якось дістатися назад до Брюсселя чи Антверпена, але потяги теж не ходять. Тому поки що думаю, що робити", - говорить Томас Даво, турист із Великої Британії.

Зачинені також школи, аптеки, лікарні, магазини. До страйку долучилися ще й служби з вивезення сміття. Лише один день, а вулиці, куди сьогодні вранці мали приїхати сміттєвози, - виглядають апокаліптично. Отакий він - світ без "простих робітників", - кажуть організатори страйку.

"Хай там як, але ми вже втомилися щодня шукати в кишені гроші, щоб віддавати частину заробітку своїм роботодавцям. Сподіваюся, вони зрозуміють, що без працівників економіка взагалі стане. Це ми й демонструємо сьогодні", - говорить Роберт Верненюей, президент соціалістичної профспілки.

Головна вимога протестувальників - збільшити зарплатню та поліпшити умови праці. Надбавки на наступні 2 роки, які запропонували союзи роботодавців - не влаштували профспілки працівників - як з приватного, так і державного сектора. Перемовини зайшли в глухий кут і вилились в ось такий загальнонаціональний страйк. Найбільший у Бельгії за останні 4 роки.