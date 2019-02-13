Золотий пісок і коштовна сіль. Директор одного з районних комунальних підприємств на Львівщині закупив суміші для посипання доріг за найдорожчими цінами в Україні. Цифри порахувала Христина Гашенко.

Ці суміші закупили на сайті державних закупівель "Прозорро". За тонну солі місцевому приватнику заплатили майже три тисячі гривень. Це найвища ціна по Україні. В інтернеті ми знаходимо кілька оголошень щодо продажу солі. Приміром, у Києві - тонну можна придбати трохи більш як за тисячу гривень. Але возити звідти - вийде ще дорожче, каже директор.

"Порахувавши логістику, якщо ми порахуємо логістику 1300 км Самбір-Киів, Киів -Самбір це вийде в районі 3350 за тонну, це якщо ми б 20 тонн везли.", - говорить Євген Квас, директор Самбірського комунального підприємства "Об'єднане".

У того ж підприємця придбали й пісок. 470 гривень за тонну. Хоча значно дешевших пропозицій - безліч.

"У нас куб коштує 160 гривень в кар'єрі, плюс транспортування. 30 гривень за кілометр в обидві сторони рахується", - говорить Ігор, підприємець.

Захмарною вартістю піску та солі, яку закупили комунальники, у Самбірській міськраді зацікавилися лише після публікацій у ЗМІ.

"Чи дійсно воно пройшло через "Прозорро". Яка була ціна. Яка була середня ціна на ринку будемо так говорити. і можу дати відпоідь після того, як наша економічна служба підготує довідку", - повідомляє Ігор Несторак, перший заступник Самбірського міського голови.

Загалом за 3 місяці комунальники уклали з приватником 9 угод. Серед них не лише на пісок та сіль, а ще й на щебінь. Примітно, що саме ця фірма стала постачальником сумішей після того, як три місяці тому посаду директора підприємства обійняв Олег Квас. Але він нічого дивного в цьому не вбачає.

"Для мене не має значення скільки на ринку підприємець", - говорить Євген Квас, директор Самбірського комунального підприємства "Об'єднане".

Схеми махінацій під час державних закупівель існують стільки ж, скільки й аукціони, - кажуть місцеві активісти. Одна з найпоширеніших схем - коли угоди укладають знайомі або пов'язані між собою люди.

"Хтось збільшує ціну, хтось дає меншу хтось нібито дає найнижчу. Усе залежить від керівників і тендерних комітетів. Якщо тендерні комітеті і керівники не збираються на тому заробляти відкати, то вони відслідковують реальні ціни", - говорить Наталія Шелестак, активістка.

Довести в суді корупційні схеми посадовців під час закупівель - майже неможливо, - кажуть юристи.