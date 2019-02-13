Ремонтувати українські дороги будуть поляки. Йдеться про польську компанію "GNOM", напередодні вона виграла тендер на відновлення майже трьохсот кілометрів українських трас. У компанії заявили, що в зимовий період планують залучити до сорока одиниць спецтехніки для очищення доріг. Та не все так однозначно.

Нардепи запевняють, що з держбюджету підуть кілька сотень мільйонів гривень, які б мали використати вітчизняні дорожники.

"Вы знаете, я хочу поздравить всех нас. Завершился год дорог, которые нам обещал премьер-министр. Он говорил - вы увидите как все замечательно. А в конце года снег начинает сходить - сходят и дороги. Я думаю, что вот эта тотальная коррупция в дороги проникла уже до конца. Мы видим, что уже и "гиперлупы" ходят. Они теперь над дорогой будут ездить. А то, что они уже, я извиняюсь, полмиллиарда собираются отдать какой-то польской фирме - чтобы она проверяла наши дороги, их содержание. Это означает, что у нас все больше оккупируют. Они в нас не верят, украинцы уже и не строят дороги и даже за ними не ухаживают. И верят искренне, что придет какой-то дядя, очередная Супрун, Деканоидзе и будут за нашими дорогами наблюдать. Это полный крах правительства и полный крах программы развития Украины", - заявив Вадим Рабінович, народний депутат, голова партії "Опозиційна платформа - За життя".