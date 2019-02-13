Одного українського військового поранено сьогодні на Донбасі. Бойовики відкривали вогонь по наших позиціях шість разів. Застосовували й заборонену зброю. Утім, обстріли не лякають ні армійців, ні благодійників. На передову вже вкотре приїхали волонтери однієї зі стоматологічних клінік. Як допомагають - бачив Руслан Смєщук.

Світлодарськ. Звідси до лінії фронту всього кілька кілометрів. На горизонті періодично лунають вибухи. Саме сюди приїхали волонтери. Це ліванець, власник стоматологічної клініки, а заразом і волонтер. Він привіз два мобільні стоматологічні кабінети, безкоштовно лікує українських військових.

"Это уже 11 поездка в зоне АТО. Мы уже лечили около 1200 солдат. Гражданский долг распространяется не только на граждан Украины. Я живу в этой стране - и считаю что это мой гражданский долг -помочь Украине по тем возможностям каким я могу", - говорить Салім Караме, волонтер.

За цей час Салім та його помічники проїхали на ось цих машинах понад п'ятдесят тисяч кілометрів. Здебільшого - фронтовими дорогами. Всередині - повноцінний кабінет дантиста з німецьким обладнанням. За декілька днів волонтери планують допомогти майже трьом сотням бійців.

"По традиции на свой день рождения каждый год приезжаю сюда встретить свой День рождения среди настоящих героев. Мы взяли стерильных наборов на 275 человек . Я надеюсь что ни одного набора мы не увезем обратно", - говорить Салім Караме, волонтер.

У мобільних кабінетах працюють як співробітники клініки Саліма Караме, так і добровольці з інститута імені Богомольця.

"Очень плохо чистим зубки - надо лучше".

Серед дантистів і волонтерка Катерина Богомолець.

Це - донька Ольги Богомолець. Дівчина розповідає: на передовій працює вперше. Не дантист за фахом - вона асистує лікарю.

"Треба приїжджати, треба допомагати. Мене сюди запросили я приїхала, хоча я не стоматолог - я лікар. Я вважаю що кожна людина приїхати сюди, а потім робити висновки. Щоб розуміти як це є насправді. Тому що можна дивитись телебачення, або хтось щось сказав. Але поки сам сюди не приїдеш і не побачиш - ніщо не можна казати", - говорить Катерина Богомолець, волонтер.

Невдовзі з мобільних кабінетів виходять перші пацієнти.

"Та в зубе дырка была - оце запломбовали. Очень удобно - бо пока сїздиш, поки повернешся, а тут привезли - сделали", - говорить Антон, військовослужбовець Збройних Сил України.

"Хорошо, без болі - добре зробили".

Після Бахмута і Світлодарська стоматологи-волонтери поїдуть до Попасної та Пісків, допомагати іншим підрозділам Збройних Сил України.