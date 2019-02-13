Вибори 2019: соціологи оприлюднили нові результати опитувань [ Редактировать ]
Нові результати соціологічних опитувань оприлюднили сьогодні в Інституті аналізу та прогнозування. Якби вибори президента відбувалися наступної неділі, серед тих, хто визначився та піде на вибори, за Володимира Зеленського проголосували б 20,3% опитаних. За Юлію Тимошенко - майже 19. Петра Порошенка підтримують майже 14% респондентів. За Юрія Бойка готові голосувати понад 12% опитаних. За Анатолія Гриценка - майже 9. Олега Ляшка підтримують трохи більше 8.
А до парламенту потрапляють 6 партій. "Батьківщину" підтримують 20% опитаних. "Слугу Народу" - понад 17. 12,5% опитаних голосуватимуть за "Опозиційну платформу - За життя". Трохи більше 12 - за Блок Петра Порошенка. Майже 9% - за "Громадянську позицію". І за "Радикальну партію" готові віддати голоси також майже 8% опитаних.
"Сьогодні електоральна думка і преференції дуже мінливі. Буквально декілька днів можуть грати вирішальну роль, якісь інформаційні вкиди і так далі. На сьогоднішній день ми ще не готові прогнозувати ці вибори, що ось таким буде результат і ще до цього досить далеко. Саме через таку мінливість і жоден на сьогоднішній день кандидат на посаду президента не має стійкого електорального ядра", - заявив Михайло Пересунько, керівник аналітичної групи "Соціопрогноз".
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