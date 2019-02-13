Україна не використовує свій потенціал морської держави. Так заявляють представники вітчизняної портової галузі. І пропонують свої варіанти вирішення цієї ситуації. Які - знають наші кореспонденти.

Морський спеціалізований порт "Ніка-Тера" - один із небагатьох прикладів успішного розвитку підприємництва в Миколаєві. Тут надають послуги з перевалки, зберігання та відправки різних вантажів. А от доля сусідів - Бердянського та Маріупольського портів під питанням. І це може стати вироком для морської галузі України, - вважає Юрій Бойко, який сьогодні відвідав миколаївський порт.

"У нас в стране сумасшедший транзитный потенциал, сумасшедшая правильное и полезное расположение. В прошлом году через нас перевалило 135 млн т, но до войны эти цифра были больше и перспективы был больше. И когда мне начинают рассказывать, какие возможны перспективы, чтоб увеличить транзитный потенциал, то в первую транзитный очередь это касается портов. Потому что трубопроводный транспорт почти весь потенциал задействован, а вот по портам потенциал есть", - заявив Юрій Бойко, народний депутат України, засновник "Опозиційної платформи - За життя".

Під час зустрічі з народним депутатом - працівники поскаржилися на високий портовий збір, який гальмує їхній розвиток.

Юрій Бойко погоджується - влада не вирішує проблеми, які гальмують роботу портів. Це і затримки вантажів на залізниці, і корупція на митниці.

"Причем тут палка о двух концах. Их с одной стороны можно уменьшить, но с другой стороны тогда давать налоговые льготы надо. Потому что объем налогов большой. Вы заплатили в прошлом году 247 млн грн налогов. Это хорошо. Но с другой стороны, если бы часть этих налогов пошло на ваше развитие, то в будущем государство получили бы еще больше прибыли, и больше было бы рабочих мест и больше возможность транзита. Потому что сегодня 40% наших грузов ушли на Белоруссию", - говорить Юрій Бойко, народний депутат України, засновник "Опозиційної платформи - За життя".

Розкритикував Юрій Бойко і відсутність реальних кроків влади щодо порятунку суднобудівної галузі. Миколаїв - як колишнє місто корабелів - це особливо відчув на собі. Підприємства-гіганти ледь зводять кінці з кінцями. Народний депутат зауважив, що врятувати галузь може лише державна програма.

"Это должно быть выбрано направление, в первую очередь, налоговые льготы, дешевые кредиты для судостроения, лоббирование в здоровом смысле на внешнем уровне интересов этих предприятий, чтоб заставить всех покупать эту продукцию. Создание экспертного агентства, которое продавливало бы наши корабли на внешнем рынке. Ряд работ по подготовке кадров. Потому что у нас же кадров нет - люди уехали", - говорить Юрій Бойко, народний депутат України, засновник "Опозиційної платформи - За життя".

Питали портовики народного депутата, і коли настане мир в країні. За словами Юрія Бойка - серйозні конфлікти ніколи не вирішувалися без проведення прямих переговорів між їхніми учасниками. На думку нардепа, це треба зробити й у випадку України. А після того, як офіційні делегації досягнуть певних пропозицій, проголосувати їх на всеукраїнському референдумі. Завершив свій візит до Миколаєва народний депутат традиційно. Відвідав - місцевий храм кафедральний собор Різдва Пресвятої Богородиці, де поставив свічки та помолився.