Запобіжний захід Владиславу Мангеру: чи оголосили вердикт? [ Редактировать ]
Довге засідання. У Києві другий день поспіль обирали запобіжний захід Владиславу Мангеру. Це голова Херсонської облради, якому раніше вручили підозру в організації вбивства активістки Катерини Гандзюк. Чи оголосили нарешті вердикт - розкаже Даніїл Снісар.
Засідання щодо обрання Мангеру запобіжного заходу - розпочалося із годинним запізненням. Клопотання заявила прокуратура - просили слухати справу у закритому режимі, аби дослідити записи допиту очільника Херсонської обласної ради. Сторона захисту наполягала на проведенні відкритого процесу. Адвокати підозрюваного вкотре заявили - чиновник не причетний до вбивства херсонської активістки Катерини Гандзюк. Та просили суд - вилучити із матеріалів справи документи, зокрема, роздруківки постів із сторінки Катерини Гандзюк у фейсбуці, які начебто, вказують на причетність до вбивства Мангера.
"Скріншоти, з яких навіть не зрозуміло з якого Facebook, необхідно вилучити. Сторона обвинувачення вказує, що Мангер замовив вбивство через ті пости у Facebook, які доречі, якщо вчинити ті дії, які вказані слідством - не можливо відкрити ту сторінку, на яку вони посилаються", - говорить Дмитро Ільченко, адвокат.
У прокуратурі наполягають на достатній кількості доказів, які свідчать про можливу причетність Мангера до організації вбивства активістки. Сторона обвинувачення вважає - підозрюваний може впливати на хід слідства, до того ж - Владислав Мангер, за даними прокурорів - має своє житло у Австрії і може втекти закордон. Тож, Прокуратура просить суд - взяти чинонвника під варту.
"Застосування більш м'якого запобіжного заходу - сторона обвинувачення вважає недостатньою для забезпечення запобігання вказаним ризикам. Враховуючи це - прошу задовольнити клопотання, застосувати запобіжний захід у вигляді тримання під вартою у межах строку досудового розслідування , тобто до 3 березня, без визначення розміру застави", - говорить Вікторія Калита, прокурор Генеральної Прокуратури України.
У суді сторона захисту заявила сьогодні близько 10 клопотань. Адвокати навіть наполягали на проходжені підзахисним поліграфу. У прокуратурі виступили проти, цю позицію підтримав і суд. Адже на стадії обрання запобіжного заходу - проходження на поліграфі законом не передбачено. Зрештою, слово узяв підозрюваний. Він виступив із заявою у якій звинуватив генерала СБУ Даниїла Доценка в організації вбивства Катерини Гандзюк.
"Мені відомо про те, що Катерина дійсто співрпацювала із Службою безпеки України та знаходилась у прямому підпорядкуванні Генерала СБУ Данила Доценка. Я вважаю, що Данило Доценко організував напад на Катерину Гандзюк з метою дискредитації органів поліції. Але після того, як результатом стали тяжкі наслідки - відбулось фізичне знищення Катерини", - заявив Владислав Мангер, підозрюваний.
Заяву про причетність свого співробітника в СБУ - вже спростували і назвали наклепом, з метою - передачі справи в інший правоохоронний орган. Саме ж засідання затягнулося до вечора. Адвокати Мангера наполягали на будь-якому запобіжному заході, крім взяття під варту. Зрештою, суддя досі не ухвалив рішення.
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