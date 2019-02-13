Цього року в Уряді також планують продовжити зміни в соціальній сфері

Підвищення середньої зарплати та близько чотирьох тисяч кілометрів нових доріг - сьогодні в Кабміні підбили підсумки роботи за минулий рік. Що вже встигли зробити, і що проґавили урядовці - знає Лариса Зубенко.

Створення сприятливого бізнес-клімату - пріоритетне завдання для українського Уряду. З цієї тези Володимир Гройсман розпочав щорічний звіт про роботу Кабміну. У 2018, за словами прем'єра, Україна побила рекорд за останні п'ять років за часткою експорту в країни Європейського союзу. Більшість поставок - товари агропромислового комплексу, які забезпечили надходження майже половини іноземної валюти в країну.

"Ми підтримуємо підприємництво, бізнес і тому для нас це є важливим пріоритетом. І тому ми з 14 року з 112 місця з легкості ведення бізнесу зайняли 71 і маємо амбітні плани на 2019 рік. Вдалось нам в минулому року закінчити перемовини з Ізраїлем, ведуться перемовини з іншими країнами, але що саме ключове - ми за 11 місяців отримали майже 54 млрд експорту українських товарів на світові ринки", - заявив Володимир Гройсман, прем'єр-міністр України.

За словами прем'єра, у 2018 Україна не купувала газ у Росії. Натомість власний видобуток приніс 21 мільярд кубічних метрів блакитного палива. На засіданні Уряду згадали і про розвиток дорожньої інфраструктури. Цього року в планах - розбудова системи "Гоу Хай вей" - сучасної траси, яка має з'єднати Львівську область із півднем України. Що ж до середньої зарплати - на січень 2019 вона становить десять із половиною тисяч гривень, а от середня пенсія - дві тисячі шістсот. Та з березня в Уряді анонсують першу в Україні автоматичну індексацію пенсій.

"Ми провели перерахунок військовим пенсіонерам в минулому році на півтори тисячі і в цьому році ще в середньому на 760 грн. Ми зараз думаємо, шукаємо варіанти, яким чином це питання вирішити. хочу нагадати, що ми першого березня будемо робити повний перерахунок пенсій для всіх пенсіонерів. І я думаю, що для нас для всіх це є величезним викликом, яким чином пришвидшити збалансованість пенсійної системи", - заявив Володимир Гройсман, прем'єр-міністр України.

Цього року в Уряді також планують продовжити зміни в соціальній сфері - розширити систему Нової української школи та модернізувати професійну освіту.

"Ми побачили, що Уряд сформував саме таку правильну економічну стратегію, заклав основи для розвитку ринкової економіки, справедливої соціальної політики, яка забезпечить підтримку і піклування про всі верстви населення, які потребують захисту держави. Ми відновили, ми крок по кроку рухаємся, є помилки, але ми їх перше- визнаєм, друге, - говоримо про них публічно", - говорить Степан Кубів, перший віце-прем'єр-міністр України.

Звіт, який сьогодні представив Володимир Гройсман, наступного пленарного тижня отримають народні депутати, аби обговорити його вже у стінах Верховної Ради.