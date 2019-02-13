В среду, 13 февраля, Кабинет министров Украины принял распоряжение, которое позволяет Ульяне Супрун выполнять обязанности министра здравоохранения Украины, в частности, подписывать документы по распределению лекарств и вакцин. Об этом сообщает пресс-службу Минздрава в Facebook.

Согласно постановлению, "чтобы обеспечить непрерывность работы Минздрава, 13 февраля Кабинет министров Украины принял распоряжение, которое позволяет и. о. министра здравоохранения Ульяне Супрун исполнять обязанности министра здравоохранения Украины, кроме исключительных полномочий министра как члена Кабинета министров Украины, определенных постановлением Кабинета министров Украины от 17 июля 2003 г. № 1096 "О порядке исполнения обязанностей министра в случае его временного отсутствия".

Отмечается, что это распоряжение является консолидированным решением правительства.

"Распоряжение позволяет разблокировать наиболее критические вопросы работы Минздрава. Этот исключительный шаг Кабинета министров является ответом на то, что работа Минздрава Украины была заблокирована решением Окружного административного суда Киева", - сообщают в ведомстве.

Подчеркивается, что данное распоряжение позволяет Супрун подписать важные документы, в частности, и относительно распределения лекарств и вакцин в регионы.

"Распоряжение правительства позволяет утвердить распределение вакцин и лекарств в регионы, отправить на зарубежное лечение 44 украинцев, продолжить процесс строительства детской больницы "ОХМАТДЕТ" и закупку оборудования и другие решения, которые требуют немедленного утверждения. Эти документы будут подписаны в ближайшее время", - добавили в ведомстве.

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