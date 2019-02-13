Жена Тищенко шокировала снимком в бикини [ Редактировать ]
Алла Барановская, 24-летняя жена известного ресторатора Николая Тищенко, продолжает радовать подписчиков снимками с отдыха.
Так, звезда опубликовала новое фото на своей странице в Instagram.
На снимке Алла позирует в ярком купальнике на фоне пальм..
Подписчики девушки "засыпали" комментариями и комплиментами касательно фигуры. Многие восхищены красотой местности.
Первое. Я вас люблю! Спасибо, что уделили минутку своего времени и указали свой город! У нас здесь и правда весь мир❤️ В прямом смысле этого слова🙆🏼♀️ Шок и точка! И благодарность ещё! Много благодарности... Иногда ты даже не понимаешь какую ответственность несёшь за каждое слово, я это понимала с первых дней создания странички. Возможно, благодаря этому многие со мной больше 5 лет🥰 Второе. Я очень люблю блогеров креативных, талантливых, которые заряжают, люблю иностранных блогеров за то, что делают крутые фото и отмечают локации, где такое же фото может сделать другая обычная девочка, например я 😂 Перед каждой новой поездкой я мониторю локации)) Третье. Я готовлю список многих мест на острове и рядом, оставляю для вас точные локации над фото! Сегодня мы выехали из своей деревни на пляж Paradise! Он не секретный и уже забит туристами, но для меня не менее атмосферный! Здесь внутри у меня ощущение Европы)) А точнее юга Франции)) Так же мало места, много французской речи и колоритных шоколадок 😎🔥 Частенько ходят огромные лайнеры! На второй части пляжа белый песок и почти «Мальдивская Вода», которой на самом Пхукете почти нет, песок желтит. В общем. Сегодня отложила телефон, книгу и просто напитывалась атмосферой, прокручивая в голове строчки благодарность судьбе за все, что она даёт мне, в частности спасибо за разумную аудиторию💕 Обняла💕💕💕
Публикация от Alla Baranovskaya (@allabonya)
Ранее мы писали о том, что Николай Тищенко зажег с Тиной Кароль.
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