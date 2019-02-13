Алла Барановская, 24-летняя жена известного ресторатора Николая Тищенко, продолжает радовать подписчиков снимками с отдыха.

Так, звезда опубликовала новое фото на своей странице в Instagram.

На снимке Алла позирует в ярком купальнике на фоне пальм..

Подписчики девушки "засыпали" комментариями и комплиментами касательно фигуры. Многие восхищены красотой местности.

Ранее мы писали о том, что Николай Тищенко зажег с Тиной Кароль.