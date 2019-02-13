В среду вечером, 13 февраля, возле станции киевского метрополитена "Левобережная" вспыхнул сильный пожар. Предварительные данные о ЧП пока не сообщаются. Об этом сообщае "Киев Оперативный".

"Что-то очень серьезно пылает на Левобережке. По одной из версий - McDonalds, по другой - рынок. Информация проверяется.", - говорится в сообщении.

В Киеве довольно часто случаются пожары, так ранее горел "Блокбастер".