Вадим Рабінович прокоментував останні данні соціологів [ Редактировать ]
Результати соцопитувань прокоментував голова партії "Опозиційна платформа - За життя" Вадим Рабінович. Він вважає, що шанс на перемогу мають лише чотири кандидати.
"Я каждый день читаю социологию, вчера был в Харькове - там на первом месте Бойко. Недавно был в Луганской - там Бойко. На втором месте - Зеленский, Тимошенко еще кто-нибудь. Знаете, социология - это такая штука. Мы все знаем, кто стоит за социологическими службами. Поэтому нужно больше верить региональным службам. И независимым. Они говорят следующее - сегодня вырисовалась четверка, которая оторвалась от всех. Это Зеленский, Тимошенко, Бойко и Порошенко. Это 4 человека имеют на сегодня реально какие-то шансы. За счет чего их имеет половина из этой четверки - я понять не могу. То есть, те, кто собирается выбирать опять войну - мне не понятно", - говорить Вадим Рабінович, народний депутат, голова партії "Опозиційна платформа - За життя".
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