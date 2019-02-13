В работе Instagram произошел глобальный сбой [ Редактировать ]
Пользователи по всему миру пожаловались на сбои в работе Instagram. Об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector.
По данным портала, в основном с проблемами столкнулись жители восточного побережья США и западной Европы.
При этом о сбоях сообщают также пользователи из Москвы, Гонконга, Бангкока, Дели и других городов.
Сервис указывает, что большинство людей жалуются на проблемы с лентой новостей (57%), входом в приложение (21%) и сайтом (20%).
По данным Downdetector, со сбоями в работе приложения пользователи также сталкивались накануне, 12 февраля. Большинство сообщало о неполадках при загрузке ленты новостей (61%).
Ранее мы писали о том, что пользователь соцсети пожаловались на исчезновение подписчиков из аккаунтов.
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