В Иране прогремел взрыв, погибли более 20 человек [ Редактировать ]
В результате взрыва террориста-смертника погибли по меньшей мере 23 человека и ранены 17. Об этом сообщает CNN.
"Взрыв произошел на пустынной дороге недалеко от границы Ирана с Пакистаном и Афганистаном, в городе Чабахар в провинции Систан и Белуджистан", - говорится в сообщении.
В автобусе были военнослужащие Корпус Стражей Исламской революции.
В настоящее время ни одна террористическая организация не взяла на себя ответственность за взрыв.
Напомним, что в Сирии на границе взорвался автомобиль.
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