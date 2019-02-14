В результате взрыва террориста-смертника погибли по меньшей мере 23 человека и ранены 17. Об этом сообщает CNN.

"Взрыв произошел на пустынной дороге недалеко от границы Ирана с Пакистаном и Афганистаном, в городе Чабахар в провинции Систан и Белуджистан", - говорится в сообщении.

В автобусе были военнослужащие Корпус Стражей Исламской революции.

В настоящее время ни одна террористическая организация не взяла на себя ответственность за взрыв.

Напомним, что в Сирии на границе взорвался автомобиль.