Биткоин: курс криптовалюты снова обвалился [ Редактировать ]
фото: pixabay.com
Стоимость самой популярной криптовалюты, биткоина (bitcoin), резко упала.
Теперь за монету предлагают $3 569,86.
Вслед за биткоином упала цена других криптовалют:
- Ethereum $120,116;
- Ripple $0,30215;
- Bitcoin Cash $119,7;
Ранее мы сообщали, как изменятся цены на алкоголь в 2019 году.
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