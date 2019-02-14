Лига чемпионов: результаты матча "Аякс" - "Реал Мадрид" [ Редактировать ]
"Мадридский Реал" одержал минимальную выездную победу над амстердамским "Аяксом "со счетом 2:1 в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.
На 37-й минуте защитник "Аякса" Тальяфико распечатал ворота "Реала", однако арбитр с помощью видеоповтора зафиксировал офсайд и не засчитал взятие ворот.
На 60-й минуте "Реал" ответил красивым ударом Бензема, который получил пас от Винисиуса Жуниора и точно пробил в дальнюю девятку, открыв счет.
"Аякс" отыгрался через 15 минут. Нерес отдал передачу под удар Зиеху и тот точно пробил низом мимо Куртуа.
"Реал" таки дожал соперника за три минуты до конца основного времени - Асенсио замкнул на дальней штанге прострел Карвахаля.
Ответный матч состоится 5 марта в Мадриде.
"Аякс" - "Реал" - 1:2
Голы: Зиех, 75 - Бензема, 60, Асенсио, 87
"Аякс": Онана - Мазрауи, де Лигт, Блинд, Тальяфико - ван де Беек, Шене (Дольберг, 73), де Йонг - Зиех, Тадич, Нерес
"Реал": Куртуа - Карвахаль, Начо, Рамос, Регилон - Модрич, Каземиро, Кроос - Бейл (Васкес, 61), Бензема (Асенсио, 73), Винисиус (М. Диас, 81)
Предупреждение: Зиех - Регилон, Васкес, Рамос
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