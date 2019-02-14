Yа небе растущая Луна в Близнецах. Очень хороший и гармоничный день. Нельзя совершать действия, направленные даже на малейшее разрушение. Не следует принимать глобальных решений, пусть они еще "дозреют". Не возбраняется устроить "день лентяя", так как любое физическое перенапряжение крайне нежелательно.

Овен

В этот день вы будете в радостном настроении, а романтические чувства не покинут вас. Не исключена финансовая удача, связанная с выигрышем или выгодной покупкой. Хороший день, чтобы признаться кому-то в своих чувствах, и не обязательно романтического характера.

Телец

Астрологи советуют Тельцам быть приветливыми - близкий человек решит вас удивить с самого утра. Будьте готовы к любым неожиданностям, возможно даже придется на лету собирать сумку для путешествий. Вероятно улучшение финансового положения или удовлетворение от удачной покупки.

Близнецы

Сегодня многие представители знака могут немного грустить, несмотря на то, что подарок на День святого Валентина любимому человеку у вас уже давно готов. Не зацикливайтесь на мелких неудачах. Кроме того, вам посчастливится решить проблемы, которые не покидали на протяжении последних дней.

Рак

Ракам следует держаться подальше от уныния и печали. Постарайтесь не обидеть своим настроением того, кто ждал Дня влюбленных, чтобы провести время с вами. Возможно, вам предложат новую должность, - смелее соглашайтесь, пока не перехватил инициативу кто-то более активный.

Лев

Сегодня вы и любимый человек будете в правильном настроении с самого утра. Не сомневайтесь, вторая половинка преподнесет вам крутой сюрприз на День святого Валентина. Необычные творческие идеи могут привести к прекрасным результатам, если не торопить события и приступить к реализации замыслов с присущей вам обстоятельностью и деловитостью.

Дева

Сегодня вам захочется спокойствия и уюта. Постарайтесь не быть придирчивыми к родным людям. Если вас немного разочаровал подарок на День влюбленных - не подавайте вида, а в следующий раз скажите прямо второй половинке о своих вето и предпочтениях. Ваши порядочность и работоспособность принесут удачу в работе.

Весы

Ваше упорство и исключительная работоспособность принесут свои плоды. Однако, не стоит так зацикливаться на работе, побудьте хотя бы сегодня в уютной атмосфере с любимым человеком. Посмотрите вечером романтический фильм ко Дню святого Валентина.

Скорпион

Звезды гарантируют вам признание и успех в любом деле. Постарайтесь больше отдыхать и нормально высыпаться. Близкий человек порадует вас приятной новостью. Тем, что у вас на душе, можете поделиться с любимым человеком.

Стрелец

В отношениях с близкими людьми возможно полное взаимопонимание. Есть высокая вероятность, что свободных представителей знака ждет кратковременное романтическое увлечение. Больше времени проводите на свежем воздухе.

Козерог

В День влюбленных любимый человек сумеет вас по-настоящему удивить и порадовать. Проведите вечер за романтическим ужином, можно сходить в ресторан или заказать суши. Обдуманные действия и решительность в поступках принесут успех.

Водолей

В самый романтический день в году можете получить предложение руки или узнаете новость о скором пополнении в семье. Однозначно, случится что-то, что поменяет ваш текущий статус в отношениях. Также этот день позволит вам осуществить самые смелые мечты в отношении особы противоположного пола.

Рыбы

В этот день вы увидите вещий сон. Удастся улучшить свое финансовое или общественное положение, однако из-за упрямства или излишней настойчивости вероятны недоразумения с коллегами. Вечером по-настоящему удивитесь, получив подарок от любимого человека ко Дню святого Валентина.

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