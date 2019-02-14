У США згадують жертв кривавої бійні в школі Паркленда [ Редактировать ]
У Сполучених Штатах сьогодні згадують жертв кривавої бійні в школі Паркленда. Рівно рік тому 19-річний хлопець зайшов до приміщення і розстріляв учнів та викладачів з напівавтоматичної гвинтівки. Тоді загинуло 17 людей, ще 15 зазнали поранень. Зброю стрілець легально придбав у крамниці.
За кількістю жертв ця трагедія перевершила всі аналогічні злочини. Після цього в США здійнялася потужна кампанія щодо посилення правил придбання зброї. Проте американська влада не пішла на поступки.
"Щодня ми втрачаємо так багато дітей, матерів, братів, сестер, батьків. І це великий сором, що наша влада не зробила нічого, взагалі нічого, щоб цьому зарадити. Знаєте, з нас досить! Наш рух проти зброї має на меті показати американцям, чого ми прагнемо. Адже вони, певно, ніколи не переживали такого жаху, як ми", - наголошує Раян Сервейтс, очевидець трагедії.
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