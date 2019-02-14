В Ірані смертник напав на автобус з військовими - загинули понад 40 людей, ще близько 20 - поранені.

Це сталося на кордоні з Пакистаном. Терорист підірвав автомобіль з вибухівкою біля транспорту, в якому їхали мирні жителі та бійці-спецпризначенці. Відповідальність за теракт взяло на себе сунітське угруповання "Джейш аль-Адль".