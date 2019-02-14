В Ірані смертник напав на автобус з військовими [ Редактировать ]
В Ірані смертник напав на автобус з військовими - загинули понад 40 людей, ще близько 20 - поранені.
Це сталося на кордоні з Пакистаном. Терорист підірвав автомобіль з вибухівкою біля транспорту, в якому їхали мирні жителі та бійці-спецпризначенці. Відповідальність за теракт взяло на себе сунітське угруповання "Джейш аль-Адль".
по теме
В Иране прогремел взрыв, погибли более 20 человек
В результате взрыва террориста-смертника погибли по меньшей мере 23 человека и ранены 17
Террористы понесли серьезные потери на Донбассе
Боевики пытались атаковать военных возле хутора Вольный и на Светлодарской дуге
Война на Донбассе: боевики понесли серьезные потери
К сожалению, украинская сторона также понесла потери за минувшие сутки
США нанесли мощный авиаудар по Сирии
Международная коалиция, возглавляемая США, нанесла авиаудар по сирийской провинции Дейр-эз-Зор – там располагалась база террористов "Исламского государства"
На Донбасі поранили українського військового
Неподалік Водяного ворог застосував заборонені Мінськими домовленостями міномети 120 калібру