Сьогодні увечері на Співочому полі столиці стартує фестиваль китайських ліхтариків. Ця виставка з Піднебесної обмандрувала 40 країн світу, а цьогоріч уперше завітала до України. Як монтували інсталяції - бачила Юлія Касян.

Будинок із печива, сади фламінго, екзотичні квіти та пави, карета для Попелюшки. Гігантські інсталяції з китайських ліхтарів об'єднали в тридцять тематичних зон. У кожній - зо два десятки різноманітних фігур. Більшість із них - герої стародавніх казок та легенд Піднебесної.

"В основному, ми беремо традиційні фігури для нашої культури, такі як дракон, або як та, що за моєю спиною. Це традиційна китайська колісниця. Але іноді ми використовуємо фігури з західної культури", - розповідає Лінь Чуань, організатор.

На організацію виставки майстрів надихнуло Свято ліхтарів. Його в Китаї проводять вже понад два тисячоліття.

"Кожна людина, що виходить на вулицю запалює ліхтарик, це означає, що вже відбувся весняний фестиваль. Ідея цього свята належить самому народу. Китай має багато талановитих майстрів, які можуть виготовляти такі ліхтарі власноруч. Лише в моєму рідному місті цією справою займаються аж 50 тисяч людей", - говорить Лінь Чуань, організатор.

Для створення інсталяцій організатори використали близько 15 тисяч лампочок і понад 2 кілометри шовку. Встановлювали конструкції понад місяць, основні роботи виконували шість китайських майстрів.

"Зараз ми будемо вмикати всі ліхтарики. Для того, аби під'єднати до струму всю скульптуру дракона, майстер повинен буди надзвичайно акуратним", - говорить Джин Янг, майстер.

Цей величезний дракон - головний персонаж виставки. Він 5 метрів заввишки та 45 - завдовжки. Інсталяція не просто світиться, а практично оживає на очах.

"Аниматроника, это совершенно новая технология, за счет этого голова дракона двигается, шевелиться. И идет еще и пар. Это главная фигура не только в выставке, а и самом Китае, это символ Китая - поэтому, он здесь", - зазначив Денис Погорєлко, організатор виставки в Україні.

Китайські ліхтарики світитимуть у Києві до 31 березня, а потім поїдуть далі - мандрувати світом.