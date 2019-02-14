Пенсії в Україні індексуватимуться автоматично - Володимир Гройсман [ Редактировать ]
Із першого березня в Україні розпочнеться індексація пенсій. Про це заявив Володимир Гройсман під час щорічного звіту роботи Кабміну.
Прем'єр нагадав, торік середня пенсія зросла в півтора рази і на сьогодні становить 2 тисячі 645 гривень. Окремо держава збільшила виплати військовим пенсіонерам майже на 800 гривень. Тепер індексація пенсій в Україні відбуватиметься автоматично, - наголосив очільник Уряду.
"Ми провели перерахунок військовим пенсіонерам в минулому році на півтори тисячі і в цьому році ще в середньому на 760 грн. Ми зараз думаємо, шукаємо варіанти, яким чином це питання вирішити. Хочу нагадати, що ми 1 березня будемо робити повний перерахунок пенсій для всіх пенсіонерів. Я думаю, що для нас для всіх це є величезним викликом, яким чином пришвидшити збалансованість пенсійної системи", - зазначив Володимир Гройсман прем'єр-міністр України.
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