Із першого березня в Україні розпочнеться індексація пенсій. Про це заявив Володимир Гройсман під час щорічного звіту роботи Кабміну.

Прем'єр нагадав, торік середня пенсія зросла в півтора рази і на сьогодні становить 2 тисячі 645 гривень. Окремо держава збільшила виплати військовим пенсіонерам майже на 800 гривень. Тепер індексація пенсій в Україні відбуватиметься автоматично, - наголосив очільник Уряду.

"Ми провели перерахунок військовим пенсіонерам в минулому році на півтори тисячі і в цьому році ще в середньому на 760 грн. Ми зараз думаємо, шукаємо варіанти, яким чином це питання вирішити. Хочу нагадати, що ми 1 березня будемо робити повний перерахунок пенсій для всіх пенсіонерів. Я думаю, що для нас для всіх це є величезним викликом, яким чином пришвидшити збалансованість пенсійної системи", - зазначив Володимир Гройсман прем'єр-міністр України.