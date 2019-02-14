Рішення досі немає. Засідання з обрання запобіжного заходу Владиславу Мангеру знову відклали. У суддів виникли підозри, ніби прокуратура подала не оригінальний пакет документів без відповідних печаток і підписів. Слухання має продовжитися сьогодні о 10:30.

Як відомо, голову Херсонської облради підозрюють в організації вбивства активістки Катерини Гандзюк. Сьогодні буде третій день, як чиновнику обирають запобіжний захід. Учора засідання тривало до півночі.

Засідання щодо обрання Мангеру запобіжного заходу розпочалося із годинним запізненням. Клопотання заявила прокуратура - просили слухати справу у закритому режимі, аби дослідити записи допиту очільника Херсонської обласної ради. Сторона захисту наполягала на проведенні відкритого процесу. Адвокати підозрюваного вкотре заявили: чиновник не причетний до вбивства херсонської активістки Катерини Гандзюк. Та просили суд вилучити із матеріалів справи документи, зокрема, роздруківки постів із сторінки Катерини Гандзюк у Facebook, які начебто, вказують на причетність до вбивства Мангера.

"Скріншоти, з яких навіть не зрозуміло з якого Facebook, необхідно вилучити. Сторона обвинувачення вказує, що Мангер замовив вбивство через ті пости у Facebook, які, до речі, якщо вчинити ті дії, які вказані слідством - не можливо відкрити ту сторінку, на яку вони посилаються", - говорить Дмитро Ільченко, адвокат.

У прокуратурі наполягають на достатній кількості доказів, які свідчать про можливу причетність Мангера до організації вбивства активістки. Сторона обвинувачення вважає - підозрюваний може впливати на хід слідства, до того ж, Владислав Мангер, за даними прокурорів - має своє житло у Австрії і може втекти закордон. Тож, Прокуратура просить суд взяти чиновника під варту.

"Застосування більш м'якого запобіжного заходу сторона обвинувачення вважає недостатньою для забезпечення запобігання вказаним ризикам. Враховуючи це, прошу задовольнити клопотання, застосувати запобіжний захід у вигляді тримання під вартою у межах строку досудового розслідування, тобто до 3 березня, без визначення розміру застави", - говорить Вікторія Калита, прокурор Генеральної Прокуратури України.

У суді сторона захисту заявила сьогодні близько 10 клопотань. Адвокати навіть наполягали на проходжені підзахисним поліграфу. У прокуратурі виступили проти, цю позицію підтримав і суд. Адже на стадії обрання запобіжного заходу - проходження на поліграфі законом не передбачено. Зрештою, слово узяв підозрюваний. Він виступив із заявою у якій звинуватив генерала СБУ Даниїла Доценка в організації вбивства Катерини Гандзюк.

"Мені відомо про те, що Катерина дійсно співпрацювала із Службою безпеки України та знаходилась у прямому підпорядкуванні Генерала СБУ Даниїла Доценка. Я вважаю, що Данило Доценко організував напад на Катерину Гандзюк з метою дискредитації органів поліції. Але після того, як результатом стали тяжкі наслідки - відбулось фізичне знищення Катерини", - заявив Владислав Мангер, підозрюваний.

Заяву про причетність свого співробітника в СБУ вже спростували і назвали наклепом, з метою передачі справи в інший правоохоронний орган.