В Германии поддержали строительство "Северного потока-2" [ Редактировать ]
Председатель Христианско-демократического Союза (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр поддержала сторонников проекта строительства газопровода "Северный поток - 2", сообщает "РБК-Украина".
По ее словам, Германия поддерживала экономические отношения с России даже в пиковый период холодной войны.
"Северный поток - 2" для меня, как и для других, конечно, не тот проект, что я поддерживаю всем сердцем. Однако основополагающие решения уже приняты, проект нельзя повернуть назад", - заявила она.
Кроме того, Аннегрет Крамп-Карренбауэр подвергла критике угрозы со стороны США о введении санкций из-за строительства газопровода.
"Угрозы санкциями - не лучший способ общения между друзьями и партнерами. США преследуют собственные экономические интересы, что вполне законно", - резюмировала политик.
Ранее канцлер Германии Ангела Меркель сделала резкое заявление о строительстве газопровода "Северный поток-2".
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