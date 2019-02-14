Председатель Христианско-демократического Союза (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр поддержала сторонников проекта строительства газопровода "Северный поток - 2", сообщает "РБК-Украина".

По ее словам, Германия поддерживала экономические отношения с России даже в пиковый период холодной войны.

"Северный поток - 2" для меня, как и для других, конечно, не тот проект, что я поддерживаю всем сердцем. Однако основополагающие решения уже приняты, проект нельзя повернуть назад", - заявила она.

Кроме того, Аннегрет Крамп-Карренбауэр подвергла критике угрозы со стороны США о введении санкций из-за строительства газопровода.

"Угрозы санкциями - не лучший способ общения между друзьями и партнерами. США преследуют собственные экономические интересы, что вполне законно", - резюмировала политик.

Ранее канцлер Германии Ангела Меркель сделала резкое заявление о строительстве газопровода "Северный поток-2".