В Северной Македонии 13 февраля пассажирский автобус попал в ДТП. В результате аварии 13 человек погибли и более 30 получили ранения, сообщает "Корреспондент".



Жуткая авария произошла в среду вечером, 13 февраля. Автобус слетел с трассы между городами Скопье и Тетово и перевернулся. В салоне находились 50 человек.



"В клиники приняты 30 человек, среди них - одна беременная женщина с легкими травмами, а один пациент в критическом состоянии. Общее число жертв - 13 человек, из которых семь погибли на месте, пятеро скончались в больнице", - сообщил на брифинге министр здравоохранения Венко Филипче.



Причины аварии устанавливаются, на месте происшествия работают экстренные службы и полиция.

Ранее в Борисполе произошло страшное ДТП, в котором погибли несколько человек.