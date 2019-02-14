Смертельное ДТП с автобусом: погибли 13 человек (фото) [ Редактировать ]
В Северной Македонии 13 февраля пассажирский автобус попал в ДТП. В результате аварии 13 человек погибли и более 30 получили ранения, сообщает "Корреспондент".
Жуткая авария произошла в среду вечером, 13 февраля. Автобус слетел с трассы между городами Скопье и Тетово и перевернулся. В салоне находились 50 человек.
"В клиники приняты 30 человек, среди них - одна беременная женщина с легкими травмами, а один пациент в критическом состоянии. Общее число жертв - 13 человек, из которых семь погибли на месте, пятеро скончались в больнице", - сообщил на брифинге министр здравоохранения Венко Филипче.
Причины аварии устанавливаются, на месте происшествия работают экстренные службы и полиция.
Ранее в Борисполе произошло страшное ДТП, в котором погибли несколько человек.
по теме
Грузовик McDonald’s попал в жуткое ДТП, есть погибшие (фото)
Удар был такой силы, что и водителя, и пассажира легкового автомобиля выбросило на проезжую часть
Жуткое ДТП под Днепром: водитель сгорел заживо (фото)
Под Днепром столкнулись автомобили Renault и TATA поздно вечером в среду, 30 января
Жуткое ДТП под Ивано-Франковском: поезд врезался в грузовик (фото)
В среду, 7 февраля, в Ивано-Франковской области произошло страшное ДТП
Смертельное ДТП в центре Киева: появились жуткие подробности аварии
В центре Киева произошло смертельное ДТП, жертвой которого стала женщина
На трассе Одесса-Киев произошло смертельное ДТП (фото)
сначала водитель Volkswagen Passat столкнулся с грузовиком, после чего произошло столкновение еще с одним автомобилем