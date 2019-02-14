Медики раскрыли неожиданное свойство картофеля [ Редактировать ]
Картофель является одним из самых популярных продуктов в Украине, и эта любовь вполне заслужена. Американские ученые собрали несколько фактов, связанных с влиянием картофеля на здоровье, пишет ukrhealth.
Картошка от гипертонии
Исследователи выяснили, что ежедневное употребление картофеля позволяет снижать артериальное давление почти в такой же степени, как и при употреблении овса, но зато без прибавки веса. Это объясняется за счет высокого содержания калия в картофеле, который крайне необходим при борьбе с гипертонией.
Картошка против рака
В картофеля и других подобных овощах содержатся лектины - специфические белки и гликопротеины. Известно, что они обладают способностью подавлять рост раковых клеток.
Картошка против лишнего веса
Ошибка считать картофель причиной увеличения веса. Напротив, исследования показывают, что люди, которые включили в свой рацион картофель продолжают худеть.
Питательные вещества в картофеле
Картофель является богатым источником множества питательных веществ, таких как витамины С и В6, калий, пантотеновая кислота, ниацин и диетические волокна. Белок в картофеле содержит лизин - важная аминокислоту, которой так не хватает в зерновых продуктах.
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