Сьогодні в світі відзначають найромантичніше свято - "День Валентина". Його зустрічають з коханими. А тим, хто свою половинку ще не зустрів - альтернативу пропонують литовські волонтери. Вони запустили сервіс знайомств, де кожен охочий може знайти собі друга - щоправда, чотирилапого.

Ідеальне побачення на "День Валентина" навіть для самотніх сердець обіцяють литовські волонтери. І пропонують провести найромантичніше свято року в товаристві чотирилапих з місцевих притулків для тварин. Щоб допомогти знайти ідеального супутника, навіть запустили собачий онлайн-сервіс знайомств. У ньому все, як у людей - у профілях з привабливих фото на вас дивляться очі, сповнені надії.

"Наш додаток GetPet працює як звичайна соцмережа для знайомств. Ви можете переглядати тут профілі собак. У планах - зібрати в одному місці всіх чотирилапих з притулків Вільнюса та всієї Литви і спростити процедуру приймання улюбленця в родину", - розповідає Рута Нарвоїсайт, волонтерка.

Поки що сервіс працює близько місяця. У ньому вже зареєструвалося близько півтисячі людей. Були вже й кілька зустрічей, що називається наживо. У притулках для чотирилапих безхатченків очікують, що в "День Святого Валентина" бодай кілька люблячих сердець складуться в міцний тандем. І загалом на онлайн-допомогу покладають чималі надії.

"Сподіваюся, в нашому притулку поменшає тварин, адже ця соцмережа охопить більше людей, а отже, зросте ймовірність, що хтось із них візьме вихованця собі додому", - говорить Ілона Реклайтіте, власниця притулку.

Працівники притулку запрошують гостей і у звичайні дні. Адже тут на них завжди чекають щиро люблячі та віддані серця, які можуть стати вірними супутниками на все життя.