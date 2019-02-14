Сотні тисяч людей вийшли на протести в Аргентині. Люди невдоволені зростанням тарифів і вимагають підвищити зарплатню, а також ефективніше боротися з безробіттям. Мітингувальники перекрили дороги в Буенос-Айресі, це паралізувало рух мегаполісом.

Підвищити тарифи, а також скоротити державні видатки від аргентинської влади вимагає Міжнародний валютний фонд. Торік у травні установа погодила для країни кредит на 50 мільярдів доларів на порятунок від економічної кризи.