Підвищення тарифів сколихнуло Аргентину: на вулиці вийшли тисячі людей [ Редактировать ]
Сотні тисяч людей вийшли на протести в Аргентині. Люди невдоволені зростанням тарифів і вимагають підвищити зарплатню, а також ефективніше боротися з безробіттям. Мітингувальники перекрили дороги в Буенос-Айресі, це паралізувало рух мегаполісом.
Підвищити тарифи, а також скоротити державні видатки від аргентинської влади вимагає Міжнародний валютний фонд. Торік у травні установа погодила для країни кредит на 50 мільярдів доларів на порятунок від економічної кризи.
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