США запровадили новий пакет санкцій проти Росії [ Редактировать ]
Новий пакет санкцій проти Росії ініціювали у США. Сенатори презентували законопроект, покликаний покарати Москву за втручання у президентські вибори в Штатах 2016 року та агресію проти України.
Список запропонованих заходів ділиться на дві частини. Перша - передбачає обмеження у відповідь на втручання Кремля в демократичні інституції за кордоном. Друга - стосується російської агресії в Україні.
Санкції пропонують запровадити проти кораблебудівного сектора Росії та працівників ФСБ, причетних до захоплення українських моряків у Керченській протоці.
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