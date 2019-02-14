Новий пакет санкцій проти Росії ініціювали у США. Сенатори презентували законопроект, покликаний покарати Москву за втручання у президентські вибори в Штатах 2016 року та агресію проти України.

Список запропонованих заходів ділиться на дві частини. Перша - передбачає обмеження у відповідь на втручання Кремля в демократичні інституції за кордоном. Друга - стосується російської агресії в Україні.

Санкції пропонують запровадити проти кораблебудівного сектора Росії та працівників ФСБ, причетних до захоплення українських моряків у Керченській протоці.