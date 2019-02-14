Двоє чоловіків напали на прикордонника у пункті пропуску "Краківець". Мікроавтобусом вони планували виїхати до Польщі. Але не мали на транспорт міжнародного страхування. Прикордонник зробив зауваження, після цього на нього накинулися порушники, згодом вони замкнулися в бусі. Звідти їх силоміць витягала поліція.

За скоєне чоловіків оштрафують.