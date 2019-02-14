Стало известно, что украинцы стали больше денег тратить на подарки в День влюбленных. Среди популярных на первом месте оказались цветы и ювелирные украшения. При этом 26% всех расходов составляет оплата романтических путешествий, сообщает "Укринформ".

По сравнению с 2016 годом в 2018 украинцы провели на 94% транзакций больше. Расходы на цветы выросли на 179%, а на ювелирные украшения - на 107%. Согласно Mastercard Love Index, материальные подарки остаются одними из самых популярных. Однако мировыми фаворитами в списке праздничных сюрпризов остается отдых за рубежом с любимыми.

По данным Mastercard, за последние три года также заметно увеличилось количество платежных операций в ресторанах в День Святого Валентина. В Украине с 2016 по 2018 год количество таких сделок выросло на 91%.

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