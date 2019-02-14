В США назвала главные угрозы в космосе [ Редактировать ]
Разведка США считает, что Россия и Китай представляют главную угрозу в сфере безопасности в космосе. Об этом сообщает "Голос Америки".
Как отмечается, военные доктрины обеих стран рассматривают космос как важный и современный полигон, на котором могут изучаться методы по ограничению военных возможностей США. Авторы доклада отмечают, что России и Китай существенно усовершенствовали космические технологии, включая разведывательные аппараты. В вооруженных силах этих стран проводится модернизация уже имеющихся систем, включая транспортные и навигационные средства.
Эти разработки позволяют создавать командные пункты по всему миру, а также запускать навигационные механизмы, которые дают возможности отслеживать, вести мониторинг и при необходимости наносить удары по военным объектам США. В докладе отмечается, что Россия и Китай активно разрабатывают энергетическое оружие и наземные противоспутниковые ракеты, которые могут иметь разрушительный эффект.
В докладе авторы указывают, что среди других возможностей России в космической сфере эксперты отметили средства электронной борьбы (счетчики GPS, средства спутниковой связи и радары), оружие направленной энергии, бортовые системы лазерного оружия для использования против космических датчиков противоракетных систем, дезинформацию и атаки в киберпространстве, наземные пусковые системы для уничтожения целей в космосе, лазерное вооружение.
Ранее мы сообщали, что ЕС и США готовят жесткий ответ России в ответ на задержание украинских моряков.
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