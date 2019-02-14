Шість тонн бурштину-сирцю, понад півтонни обробленого каменю та 15 кілограмів прикрас вилучили працівники СБУ на Одещині.

Нелегальне підприємство з обробки бурштину влаштував вихідець країни Східної Азії, а нині - громадянин України. Він облаштував цех, склад та міні-гуртожиток для працівників. Як робочу силу - використовував мігрантів. Готовий товар ділок переправляв контрабандою до Китаю.