В Україні суд уперше виніс вирок за булінг. За цькування ровесниці - покарали батьків учениці однієї зі шкіл Борисполя. Вона викладала в Instagram непристойні фото іншої дівчинки. На суді школярка свою провину визнала, тож вирок Феміди - не надто суворий.

З матері хуліганки стягнули штраф 1234 гривні.

Нагадаємо, в грудні парламент ухвалив законопроект протидії булінгу, який захищає дітей, вчителів та батьків. До цього часу закону проти цькування в Україні не було.