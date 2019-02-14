В Україні суд уперше виніс вирок за булінг [ Редактировать ]
В Україні суд уперше виніс вирок за булінг. За цькування ровесниці - покарали батьків учениці однієї зі шкіл Борисполя. Вона викладала в Instagram непристойні фото іншої дівчинки. На суді школярка свою провину визнала, тож вирок Феміди - не надто суворий.
З матері хуліганки стягнули штраф 1234 гривні.
Нагадаємо, в грудні парламент ухвалив законопроект протидії булінгу, який захищає дітей, вчителів та батьків. До цього часу закону проти цькування в Україні не було.
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